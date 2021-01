Nieuw seizoen van 'Tussen Kunst en Kitsch' van start

Er wordt getaxeerd vanuit Museum Het Valkhof in Nijmegen. Expert Fred Kats taxeert een boogpendule. De pendule is gemaakt in Frankrijk, maar in Nederland verkocht door de Italianen Truffino & Giovino in Amsterdam.

Zij waren naar Nederland geëmigreerd en hadden een voornaam handelshuis van luxegoederen. Ze waren ook leverancier van Lodewijk Napoleon en Paleis ‘t Loo. Ze trokken met hun klokken, pendules en sieraden door het hele land langs jaarmarkten.

Verder taxeert Paul van Rosmalen een lichtkast. De lichtkast is gemaakt van Ber Mengels. Ber Mengels kwam uit een mijnwerkersgezin. In 1950 trok hij van Limburg naar Den Haag en daar werd hij vooral bekend als schilder van de nieuwe Haagse School. In de jaren zestig heeft hij geëxperimenteerd met bewegende kunst en lichtobjecten. Dat was in de tijd van de ‘op art’ (optical art, kunst met optische illusies) en kinetische (bewegende)kunst. Kunstenaars als Vasarely en Tinguely waren prominenten uit deze stromingen. Kunstenaars zochten naar gewone, simpele materialen en naar andere vormen dan alleen schilderen. Dit werk past dus helemaal in die tijd.

'Tussen Kunst en Kitsch', vanaf woensdag 20 januari om 20.35 uur op NPO 1.