Nieuw seizoen van 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1

Meer dan twintig jaar had de vader van de eigenaar een stilleven met bloemen in vaas in zijn bezit en hij dacht dat het een echte Sluijters is. Nu hij overleden is, vertelt expert Pieter Jorissen in het HEM dat het ook echt zo is.

Een zilveren bokaal, gemaakt door Jean-Baptiste-Gustave Odiot, wordt getaxeerd door Emiel Aardewerk. Expert Jaap Polak taxeert een tempelschildering met daarop afgebeeld een scène uit de Smaradhana. Verder een bijzondere uitgave van een kinderboek van kunstenaar Nelly Bodenheim en expert Remco van Leeuwen buigt zich over een wijn- of bierkannetje dat ooit in Leiden is gevonden.

'Tussen Kunst en Kitsch', maandag 27 maart om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.