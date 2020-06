Nieuw seizoen van 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Foto: © AVROTROS 2020

Nog voor de coronacrisis ontmoet Jaap de Roosendaalse Charlotte (34) op Ibiza. Een eiland dat haar veel mooie momenten brengt, maar waar ze ook haar dieptepunt kent.

Hier krijgt ze te horen dat als ze doorgaat met haar huidige levensstijl, ze in een rolstoel eindigt. De 34-jarige Charlotte Labee weet van jongs af aan heel duidelijk wat ze wel en niet wil. Al op jonge leeftijd is Charlotte bezig om manieren te vinden om geld te verdienen. Op haar 19e heeft ze al een serieuze baan, een koopwoning, een auto en is ze bezig met plannen voor een modewinkel. Tot Miss Nederland op haar pad komt.

Charlotte wint glansrijk de titel, waardoor er vele deuren geopend worden. Zo start ze haar eigen modemerk. Charlotte gaat er voor 200% voor en de omzet van het modemerk explodeert al snel. Als er onder andere problemen met leveranciers ontstaan, moet Charlotte aan zichzelf toegeven dat ze het niet meer kan bolwerken. Ze verklaart het merk failliet en ze ziet het als groot falen. Ook op privégebied krijgt ze het voor haar kiezen. Ze krijgt baarmoederhalskanker en haar woning brandt af. Charlotte krijgt een burn-out. Maar haar zelfgenezing wordt haar nieuwste project, waar ze nu ook weer vol overtuiging haar schouders onder zet…

'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 22 juni om 21.20 uur op NPO 1.