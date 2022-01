Nieuw seizoen 'TV Monument' met o.a. Maarten van Rossem en Linda de Mol

Vanaf zondag 9 januari zendt MAX op NPO 1 een nieuw seizoen van 'TV Monument' uit. In het programma bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel de carrières van grote televisiepersoonlijkheden.

In de eerste vier afleveringen staan Maarten van Rossem, Linda de Mol, Sanne Wallis de Vries en Fidan Ekiz centraal.

Maarten van Rossem, zondag 9 januari om 18.10 uur op NPO 1

Maarten van Rossem is de 'lieve, gekke oom' die elk mens in zijn leven verdient. Hij heeft veel parate kennis en ondanks dat hij doet voorkomen als een mopperkont, schuilt er een lieve man in hem. Maarten toont zijn zachte kant, maar vertelt ook hoe hij met zijn ongezouten commentaren en meningen weleens de woede van omroepbazen op zijn hals haalde en meerdere malen van het scherm werd verbannen. Toch werd hij elke keer weer liefdevol teruggevraagd. In 'De Slimste Mens' is hij de onmisbare factor. Maar het valt te betwisten of Maarten niet zelf de slimste mens van het programma is. `

Linda de Mol, zondag 30 januari om 22.50 uur op NPO 1

Linda de Mol is één van de belangrijkste persoonlijkheden van de Nederlandse televisie. Naast hoofdrollen op vele podia, van amusement tot drama én interviewprogramma’s, heeft ze ook al meer dan tweehonderd nummers van haar eigen tijdschrift uitgegeven. Ze vertelt Han Peekel over haar passie voor het vak, over haar familie en de grote druk van de roem.

Sanne Wallis de Vries, zondag 6 februari om 22.15 uur op NPO 1

Sanne Wallis de Vries behoort tot de kleine dertig procent vrouwelijke cabaretiers van Nederland. Haar imitaties van bekende politici en prinses Beatrix in 'Kopspijkers' zijn inmiddels legendarisch. Ze praat over de vele shows die ze in het theater heeft opgevoerd. Met smaak vertelt ze komische anekdotes opnieuw en opnieuw. Zo bleef Han Peekel het verhaal over haar ontmoeting op de markt met toenmalig koningin Beatrix bij.

Fidan Ekiz, zondag 13 februari om 22.15 uur op NPO 1

Journalist Fidan Ekiz is een verrijking in menig talkshow. Ze maakte onder de vleugels van Matthijs van Nieuwkerk vlieguren bij 'De Wereld Draait Door'. Tegenwoordig vormt ze samen met Sven Kockelmann een vast presentatieduo voor WNL bij 'Op1'. Ze heeft een belangrijk oeuvre opgebouwd. Haar programma’s kenmerken zich door een kwalitatieve bijdrage aan de integratie van verschillende culturen in onze samenleving. Ze onthult aan Han Peekel het werkelijke verhaal over het abrupte einde van 'De Vooravond'. Naast haar stevige vragen, is haar verwarmende lach één van haar sterke wapens.

In 'TV Monument' bespreekt tv-chroniqueur Han Peekel de carrières van grote televisiepersoonlijkheden zoals cabaretiers, presentatoren en acteurs.