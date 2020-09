Nieuw seizoen 'Thank You For The Music' bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Vanaf vrijdag 25 september om 20.30 uur barst bij SBS6 de strijd om de muzikale eer weer los in een nieuw seizoen van 'Thank You For The Music'.

Onder leiding van Kim-Lian van der Meij nemen de teams van Johnny de Mol, Sanne Hans en - nieuw dit seizoen - Danny de Munk het tegen elkaar op. Ze spelen verschillende muzikale spellen en iedere teamcaptain krijgt daarbij elke week hulp van een andere BN’er. Wint een duo een muziekspel? Dan kiezen zij uit een line-up van zes zangers en zangeressen de persoon van wie ze denken dat deze het meest zuiver kan zingen. Hoe meer zuivere noten, hoe hoger de score!

Nieuwe muziekspellen zijn dit seizoen onder meer het Associatiespel - de teams moeten met behulp van hints op de titel van een bekend liedje komen - en Snipperhit, waarbij de duo’s een heel kort stukje van een liedje te horen krijgen en de titel moeten geven. Daarnaast raden de teams welke videoclip Gerard Ekdom omschrijft en plaatsen ze foto’s die een bekende songtekst uitbeelden in de juiste volgorde.

Het winnen van een muziekspel kán een hoge score betekenen, als de duo’s op basis van looks weten in te schatten wie er van de entertainers het best kan zingen. Wie zingt de sterren van de hemel en bezorgt het team van Johnny, Sanne of Danny de meeste punten?

Te gast zijn dit tweede seizoen onder anderen Monique Smit, Klaas van der Eerden, Frans Duijts, Edsilia Rombley, Gwen van Poorten, Jim Bakkum, Leonie ter Braak, Amara Onwuka, Jan Dulles en Gregory Sedoc.

De nieuwe serie van 'Thank You For The Music' is vóór de coronacrisis opgenomen. Als gevolg van het coronavirus zijn de uitzendingen naar achteren geschoven en vallen de speciale Koningsdag- en Songfestivalafleveringen op een andere dag dan oorspronkelijk gepland.

'Thank You For The Music' wordt geproduceerd door ITV.

'Thank You For The Music', vanaf vrijdag 25 september wekelijks om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.