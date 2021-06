Nieuw seizoen 'Nederland op Film' bij MAX

Vrijdag 9 juli om 19.55 uur op NPO 2 start een nieuw seizoen van 'Nederland op Film': een programma gemaakt over en vooral dr Nederland. Een unieke documentaireserie, gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is in handen van Wim Danils.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde: de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die voorkomen op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een nieuw thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het ‘gewone’ leven van onszelf, onze ouders en grootouders.

Aflevering 1: Eindelijk Weekend! - vrijdag 9 juli, 19.55 uur, NPO 2

Het weekend: twee hele dagen voor onszelf, zonder verplichtingen. Veel mensen leven er de hele week naartoe, maar het vrije weekend is nog maar een jong fenomeen. In deze aflevering ziet de kijker wat we deden met ons vrije weekend. En dat werd vastgelegd door gewone Nederlanders met een filmcamera.

Tijdens een groot deel van de vorige eeuw bestond het weekend niet. Werken en naar school gaan deden we zes dagen in de week, alleen de zondag was een vrije dag. De roep om meer vrije tijd klonk steeds luider. Werknemers, georganiseerd in vakbonden, gingen hier en daar zelfs in staking om kortere werkweken af te dwingen. Vanaf ongeveer 1960 werd het werkelijkheid voor de meeste Nederlanders: twee dagen vrij.

Er ontstonden typische weekendrituelen, zoals het wassen van de auto, het werken in de tuin en de zaterdagse televisieavond met de familie. We konden vaker bij elkaar op visite gaan, en later naar bed. En er kwamen steeds meer mogelijkheden om onszelf te vermaken: een dagje naar een pretpark, naar Schiphol of de dierentuin behoorde ineens tot de mogelijkheden.

'Nederland op Film', vanaf vrijdag 9 juli om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.