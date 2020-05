Nieuw seizoen 'Misdaadcollege' bij Omroep WNL

Vanaf dinsdag 19 mei keert het succesvolle programma 'Misdaadcollege' van Omroep WNL voor 4 afleveringen terug op NPO1.

Iedere aflevering vertellen politie en justitie voor één keer hoe ze een geruchtmakende misdaadzaak wisten op te lossen.

De colleges die in dit programma worden gegeven, bestaan uit afgesloten zaken die in de regio veel impact hebben gehad maar ook landelijk veel aandacht kregen en voor maatschappelijk onrust hebben gezorgd.

Vanuit de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht, tegenwoordig beter bekend als 'De Lik', en onder leiding van Rick Nieman geven de onderzoeksteams van de politie, de officier(en) van justitie, forensisch specialisten en andere directbetrokkenen openheid van zaken. Daarnaast gaan ze dieper in op de vraag hoe zij zelf een dergelijk onderzoek beleven, en welke moeilijkheden ze tegenkwamen om de zaak tot een goed eind te brengen. Vanwege de coronamaatregelen zullen er ook gasten via een videoverbinding vertellen over hun aandeel in het onderzoek, en gedurende de uitzending kan het publiek, dat meekijkt op afstand, vragen stellen.

De zaken die in de tweede vierdelige reeks van 'Misdaadcollege' worden behandeld, zijn: de 'seriesteker' die Egmond en omstreken in 2018 en 2019 maanden in zijn greep hield; grootschalige kinderuitbuiting in Amsterdam, waarbij Oost-Europese kinderen gedwongen werden om te zakkenrollen; de gruwelijke moord op de Rotterdamse krantenbezorgster Anita van Dijk in 2016 én de klopjacht op de 'Nederlandse Bonnie en Clyde', die in 2014 een spoor van geweld trokken door Oost- en Noord-Nederland.

Voor WNL is 'Misdaadcollege' een belangrijk programma, zegt hoofdredacteur Bert Huisjes: 'Veiligheid is een hoofdthema voor WNL. Aandacht voor opsporing is er nu vooral als er verdachten worden gezocht of berecht. Maar hoe misdrijven nu precies worden opgelost blijft vaak onderbelicht. 'Misdaadcollege' draait om de inventiviteit, uitdagingen en dilemma’s bij politie en OM. En vooral het uithoudingsvermogen dat bij elk onderzoek komt kijken. Achter de wereld van opsporing en succesvolle berechting schuilt een fascinerende wereld.'

'Misdaadcollege' wordt geproduceerd door No Pictures Please voor Omroep WNL en uitgezonden op dinsdag 19 en 26 mei en 2 en 9 juni om 21.30 uur op NPO 1.