Nieuw seizoen 'Kassa' met Amber Kortzorg en nieuwe belbus presentator Ciana Mayam

Het nieuwe seizoen van 'Kassa' met presentator Amber Kortzorg is inmiddels begonnen en vanaf zaterdag 19 september krijgt het programma er een nieuw gezicht bij.

Ciana Mayam is de nieuwe presentator van de populaire rubriek De Belbus. Zij neemt het stokje over van Sahil Amar AÏssa. Ciana werkte hiervoor o.a. voor KRO-NCRV en FunX. De kersverse dame staat te trappelen om aan de slag te gaan.

Ciana Mayam: 'Als er iets is waar ik slecht tegen kan, is dat oneerlijkheid. Daarom kijk ik er enorm naar uit om als een moderne Robin Hood problemen op te lossen voor consumenten.'

Amber Kortzorg: 'Een aantal thema's verdienen dit seizoen extra aandacht. Zo gaan we samen met onze kijkers de strijd aan tegen overgewicht en besteden we in meerdere reportages aandacht aan huisvesting. Ook de impact van Corona op de meest kwetsbaren van onze samenleving, houden wij scherp in de gaten.'

'Kassa' is hét consumentenprogramma van BNNVARA met actuele reportages, tests en individuele problemen. 'Kassa' graaft naar informatie, laat nooit los en lost klachten en problemen van consumenten op. Op kassa.bnnvara.nl zijn uitzendingen terug te kijken, de tests terug te vinden en kunnen consumenten met al hun vragen terecht bij 'Vraag & Beantwoord'. De Belbus is al meer dan twintig jaar een vast onderdeel van 'Kassa'.

Consumenten met een klacht of probleem kunnen De Belbus inschakelen als ze zelf niet tot een oplossing komen met het betreffende bedrijf of de instantie waar ze een issue mee hebben.

'Kassa', iedere zaterdag om 19.05 uur bij BNNVARA op NPO 1.