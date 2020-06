Nieuw seizoen 'Hollandse Zaken' zaterdag 20 juni van start

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

'Hollandse Zaken' is terug met een nieuwe serie afleveringen. Vanaf zaterdagavond 20 juni om 20.30 uur op NPO 2. Presentator is opnieuw Cees Grimbergen. De uitzendingen zijn in verband met het coronavirus zonder publiek en in een wat intiemer decor.

Centraal in de eerste aflevering staat de witte zoektocht in het racismedebat. Want hoe racistisch zijn witte Nederlanders? Zijn ze anno 2020 verantwoordelijk te stellen voor het slavernijverleden? En discrimineren witte Nederlanders veel meer dan ze zelf in de gaten hebben?

Ja, zegt een groeiende groep Nederlanders. Zwarte Nederlanders worden hier stelselmatig als minderwaardig gezien. Op straat, op school en in het werk. En witte Nederlanders zouden dat in hun bevoorrechte positie -zonder discriminatie- niet in de gaten hebben.

De grote opkomst bij de demonstraties tegen racisme van de afgelopen weken toont aan dat we niet meer om de discussie heen kunnen. Maar dat gesprek goed voeren, zonder snoeiharde verwijten en vooroordelen, is niet eenvoudig.

Vertroebelt het gekrakeel rond de standbeelden het zicht op wat er zich aan alledaags racisme voordoet? Wat moeten witte Nederlanders doen? Op zelfonderzoek naar hoe racistisch ze zijn? Of is dat te veel zelfkastijding en schieten we door?

'Hollandse Zaken', zaterdag 20 juni om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 2.