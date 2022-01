Nieuw koppel verbreekt relatie en betreedt 'Singletown'

Wie o wie zijn de nieuwe exen van 'Singletown'? Afgelopen week zagen vele 'Singletown'-fans op discovery+ hoe exen Ricardo en Celine Singletown na een zeer kortstondig verblijf verlieten.

De ultieme relatietest groeide de Zwolse Casanova Ricardo al snel boven het hoofd en de beslissing om weg te gaan uit 'Singletown' was snel genomen. Samen met Celine keert hij op stel en sprong huiswaarts. In de nieuwe aflevering krijgen de achtergebleven 'Singletown'-exen gelukkig nog wel een videobericht van het stel. Een bericht met bemoedigende woorden én een spannende mededeling: nieuwe exen! Mahdi & Tjadine betreden de 'Singletown' appartementen. De eerste beelden van Mahdi, waarin hij laat weten door welke streken hij in 'Singletown' is beland, zijn nu al te zien. 'Singletown' is elke vrijdag te zien op discovery+.

Madhi (20) & Tjadine (22)

Madhi (20) en Tjadine (22) ontmoetten elkaar op de middelbare school. Daar waren ze al vier jaar bevriend voordat de vonk plots toch over sloeg. Nu hebben ze al drie jaar een vaste relatie met elkaar en waren zelfs al plannen aan het smeden voor het gezamenlijk kopen van een huis. Wat allemaal begon als een heus sprookje eindigt helaas in een nachtmerrie. Eerst belandde Madhi na een avondje stappen bij een andere dame thuis. Daar is, naar eigen zeggen, alleen maar wat gezoend, maar daar was Tjadine niet zo zeker van... Zou dat de reden zijn geweest van Tjadine’s virtuele scheve schaats? Zij appte op haar beurt namelijk een halfjaar lang met een andere jongen en sprak vervolgens ook offline met hem af! Het vetrouwen in elkaar is bij de twee nu ver te zoeken en dit spoorde hen aan om deel te nemen aan 'Singletown'. Voor Tjadine is de hoofdreden om het beschadigde vertrouwen in Mahdi te herstellen en Mahdi popelt om het 'Singletown'-appartement in te trekken, zodat hij weer van de zoete vrijheid kan proeven… Overleeft de relatie van Tjadine en Madhi 'Singletown' wel?

Catch up met coach Loiza

Verder ziet men in de derde aflevering van 'Singletown', die vanaf vrijdag 21 januari op discovery+ te zien is, dat presentatrice en 'Singletown'-coach Loiza Lamers polshoogte komt nemen bij de exen in haar appartement. En ze komt niet met lege handen! 'Singletown' ex Lyn is namelijk jarig! Het avontuur valt Lyn daardoor zwaarder en zij mist haar ex Natalie in het andere appartement. Voor het eerst sinds lange tijd is Natalie nu niet bij haar verjaardag. Thank god heeft Loiza verjaardagstaart meegebracht als ultiem comfort food! Na het uitblazen van de kaarsjes gaan Loiza en de exen uit haar appartement weer over op de belangrijke zaken: hoe zijn de dates van de dag daarvoor bevallen? De reacties klinken niet erg veelbelovend helaas...