Nieuw bij RTL in maart

Martijn Krabbé zet samen met makelaar Alex van Keulen, bouwkundige Duncan Abrahams en professioneel budgetcoach Eef van Opdorp alles op alles om mensen te helpen die in financiële problemen terecht zijn gekomen, hun woning dreigen kwijt te raken en onder grote druk staan van hun hypotheekverstrekker.

Waardoor ze tussen de wal en het schip vallen. Het team gaat aan de slag om de enorme financiële schade te beperken.

'Uitstel Van Executie' is vanaf maandag 7 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Expeditie Robinson'

Surprise! In 2022 is een extra seizoen van het populairste realitysurvivalprogramma te zien bij RTL 4 én Videoland. Art Rooijakkers en Geraldine Kemper zijn naar Zanzibar afgereisd voor een speciale, eenmalige editie van 'Expeditie Robinson'.

'Expeditie Robinson' is vanaf donderdag 10 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Eilandpraat'

Liveprogramma waarin direct na de reguliere uitzending van 'Expeditie Robinson' wordt gediscussieerd, nagepraat, geanalyseerd en gespeculeerd. Gepresenteerd door Luuk Ikink.

'Eilandpraat' is vanaf donderdag 10 maart wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5 in maart

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'

Komend voorjaar is Kees van der Spek terug met een nieuwe reeks 'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'. Zoals we gewend zijn, beginnen de verhalen vaak met een slachtoffer van oplichting in Nederland waarna Kees en zijn team met de nieuwste digitale technieken op jacht gaan naar de dader. En dat zorgt steevast voor spannende avonturen naar alle uithoeken van de wereld. Maar ook in Nederland zijn de oplichters niet veilig. Wat te denken van een man die op een kwade dag zijn pinpas kwijt is en een diezelfde week ontdekt dat er 30.000 euro van zijn rekening is overgeboekt… naar de rekening van zijn eigen vriendin. Of een anonieme aanbieder van valse corona-qr-codes die nooit verwacht had dat Kees een van zijn klanten is en plotseling bij hem thuis op de stoep staat.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt' is vanaf dinsdag 29 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland: Het Theorie Examen'

In 'De Slechtste Chauffeur van Nederland: Het Theorie Examen' testen acht koppels onder leiding van vaste presentator John Williams hun verkeerskennis. Zij hebben in het verleden allemaal eens meegedaan aan 'De Slechtste Chauffeur van Nederland'. Wat hebben ze opgestoken van die deelname? Het verliezende koppel rijdt een jaar lang in de Shame Wagon én ‘wint’ een plekje in het nieuwe seizoen van 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' 2022, dat een week later van start gaat bij RTL 5.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland: Het Theorie Examen' is vanaf woensdag 30 maart om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Bij Ons Op Het Kamp'

Woonwagenbewoners. Verspreid over kleine witte dorpjes vormen zij een trotse gemeenschap met bijzondere tradities en gewoonten. Door een tekort aan standplaatsen wordt het de reizigers steeds moeilijker gemaakt te leven zoals zij willen en dreigen families uit elkaar vallen. In 'Bij Ons Op Het Kamp' leren we deze bruisende gemeenschap van binnenuit kennen en wordt gestreden voor het behoud van de woonwagencultuur.

'Bij Ons Op Het Kamp' is vanaf donderdag 31 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

RTL 8 films: Murder Mystery

Deze maand wordt de detective in jou opgeroepen met de films van RTL 8. Maart staat namelijk helemaal in het teken van de murder mysteries. Op 7 maart trapt RTL 8 af met een reeks van zes 'Mystery 101' films waarin je Travis en Amy twee weken lang de gruwelijkste mysteries en moorden ziet oplossen. Ook word je meegenomen in het werk van de detectives in de trilogieën van 'Picture Perfect Mysteries' en 'Ruby Herring Mysteries'.

'RTL 8 films: Murder Mystery' is vanaf maandag 7 maart elke maandag tot en met woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL 8.

Topsnelheid bij RTL 7

Alle auto- en snelheidsliefhebbers kunnen deze maand vol gas richting RTL 7, want vanaf 21 maart zie je zes dagen lang elke avond de snelste racefilms ooit. Van 'The Italian Job' en 'Drive Angry' tot 'The Courier', allemaal hebben ze één ding gemeen. De auto's scheuren van het beeldscherm af.

'Topsnelheid bij RTL 7' is van maandag 21 maart tot en met vrijdag om 20.30 uur te zien en zaterdag 27 maart om 20.00 uur.

UEFA Champions League

In maart zijn de returnwedstrijden in de achtste finales van de meest prestigieuze voetbalcompetitie ter wereld. Ajax neemt het thuis op tegen het Portugese Benfica. De Amsterdammers spelen in februari de heenwedstrijd in Portugal. Lukt het het team van Erik ten Hag een ronde verder te komen?

'UEFA Champions League', dinsdag 8, woensdag 9, dinsdag 15 en woensdag 16 maart te zien bij RTL 7.