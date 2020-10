Niets is zeker, behalve één ding: de start van een nieuw seizoen 'Even Tot Hier'

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot 2019

Wat mag nog wel, wat mag niet meer deze herfst? Midden in deze tweede coronagolf is nog veel onduidelijk. Behalve de start van het vierde seizoen van 'Even Tot Hier'.

Deze satirische zaterdagavondshow is weer te zien vanaf 31 oktober, elke zaterdag om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.

Jeroen Woe en Niels van der Laan nemen de week weer door. Samen met een publiek dat thuis zit, virtuele gasten, een muzikale held en de eenmansband onder leiding van Miguel Wiels.

'Even Tot Hier' wordt gemaakt door Niels van der Laan en Jeroen Woe, samen met o.a. schrijvers Hans Riemens (eindredactie), Peter Capel, Emilio Guzman, Owen Schumacher en Armèn Hakhverdian.

'Even Tot Hier' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.