Nienke volgt de Hippie Trail in '3 Op Reis'

© BNNVARA

Maurice rijdt in Nederland een deel van de Trans European Trail; een avontuurlijke off-road motorroute die door 30 landen in Europa loopt. Deze week brengt de route hem in het Oosten van Gelderland waar hij de Achterhoekse motorcultuur leert kennen.

Nienke volgt de legendarische Hippie Trail en komt deze aflevering aan in Hongarije. Ze reist af naar het kleine dorpje Bedepuszta waar het rustige dorpsleven eens per jaar plaats maakt voor een cultureel festival met een Nederlands tintje.

'3 Op Reis', zondag 26 september om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.