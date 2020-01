'Net ff Anders': Mitchell

Foto: © KRO-NCRV 2019

In 'Net ff Anders' volgt Marlijn Weerdenburg zes jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking voor wie het leven van alledag soms net ff te snel gaat.

Toch zijn ze erop gebrand om zoveel mogelijk vaardigheden te leren. Ze willen namelijk het liefst zo normaal mogelijk meedraaien in de maatschappij. Iedere aflevering staat de weg naar meer zelfstandigheid van één van deze jongeren centraal, en in de tweede aflevering is dat Mitchell.

De 28-jarige Mitchell uit Amsterdam woont op zichzelf met begeleiding en werkt 32 uur per week als afwasser in een hotel. Vanwege zijn lichte verstandelijke beperking functioneert hij het beste als zaken volgens een vaste structuur verlopen, en daarom vindt hij nieuwe dingen lastig. Één van die dingen is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer.

Mitchell is een ondernemende jongen, hij gaat graag naar concerten en naar de film. Alleen zodra zijn bestemming buiten zijn vaste route ligt, heeft hij anderen nodig om er te komen omdat hij zelfstandig reizen met het OV doodeng vindt. Bij zijn vaste routes, bijvoorbeeld naar het werk en naar zijn ouders, kan hij prima zelfstandig reizen. Alleen zodra er iets verandert in het schema, omdat de metro bijvoorbeeld vertraging heeft, dan raakt hij in paniek. Een nieuwe route vinden is dan moeilijk, omdat hij het lastig vindt zich te focussen en hij de informatie langzamer verwerkt. Het idee dat het fout kan gaan, maakt Mitchell bang en beperkt hem enorm.

Mitchell vindt metro, bus en tram spannend en trein is voor hem een enorm struikelblok. Een 'foutje' met de trein heeft namelijk grotere gevolgen. Want in plaats van aan de andere kant van de stad, is Mitchell dan bang dat hij zomaar ineens in Parijs uitkomt.

Het steeds maar weer uitstippelen van nieuwe routes en zijn weg vinden op onbekende stations is iets dat hem angst inboezemt. Omdat het zijn bewegingsvrijheid inperkt is hij vastbesloten daar iets aan te doen. Voor de gemiddelde 28-jarige wellicht een koud kunstje, voor Mitchell een kwestie van trainen, trainen, trainen.

Mitchells eerste uitdaging is om de groep naar een ijssalon in hartje Amsterdam te begeleiden. En dat is niet makkelijk, want om te weten waar je naar toe gaat, moet je ook weten waar je nu bent. Als de groep na veel aarzelingen op pad gaat, blijkt al snel dat Mitchell moeite heeft met het verwerken van alle nieuwe informatie. Maar met de hulp en veiligheid van en binnen de groep krijgen Mitchell en de anderen toch hun welverdiende ijsje.

Na deze eerste uitdaging gaat Mitchell ook alleen de slag. Om het reizen voor Mitchell makkelijker te maken, krijgt hij hulp van OV-coach Kim. Zij weet precies tegen welke struikelblokken mensen met een beperking aan kunnen lopen. Zij gaat net zo vaak met Mitchell reizen tot hij zijn angst voor het onbekende onder controle kan houden. Mitchell moet niet alleen de routine van het reizen leren, hij moet ook zijn angst voor de snelle trein overwinnen. Vastberaden als Mitchell is, gaat hij de strijd met zijn angsten aan. Door zijn beperking zal reizen met het openbaar vervoer nooit een vanzelfsprekendheid worden, maar Mitchell laat zien dat ook hij op zijn manier kan reizen met het openbaar vervoer.

'Net ff Anders', dinsdag 14 januari om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.