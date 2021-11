'NederTurken': De wereld van Ismail Ilgun en Meral Uslu

In het tweeluik 'NederTurken' onderzoeken vlogger Ismail Ilgun en regisseur Meral Uslu de wereld van Turkse Nederlanders. Dat doen ze vanuit denk- en wereldbeelden die in veel opzichten lijnrecht tegenover elkaar staan.

Ismail is een zeer gelovige moslim voor wie Turkije alles is. Meral is een liberale feministe met een uitgesproken kosmopolitische inslag. De positie en emancipatie van vrouwen, een terugkerend thema in het tweeluik, is een onderwerp dat gevoelig ligt binnen de Turks Nederlandse gemeenschap. Ook tussen Meral en Ismail zorgt het voor een spanningsveld. Heeft de confrontatie met de eigen opvattingen en die van de ander invloed op het wereldbeeld dat Ismail en Meral hebben?

Deel 1: 'NederTurken', de wereld van Ismail Ilgun

In het eerste deel van 'NederTurken' betreedt Meral Uslu (’62), gerenommeerd film- en programmamaker, de wereld van Ismail Ilgun (’97). Ismail is geboren en getogen in Nederland maar ziet zichzelf voornamelijk als Turks. Net zoals veel andere jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg.

Ismail kreeg in 2016 landelijke bekendheid als de 'treitervlogger' die Youtube-video’s maakte over hangjongeren. Inmiddels heeft zijn YouTube kanaal meer dan twee honderd duizend volgers.

Zijn vlogs waarin hij regelmatig omstreden figuren aan het woord laat, zorgen nog altijd voor commotie. Jongeren op straat zien Ismail als een Turkse held en voorbeeld terwijl de bekende liberale Turken niet met hem in gesprek willen.

Meral praat met de moeder van Ismail, die hem en zijn zussen alleen opvoedde. Ook gaat ze mee naar moskee annex leerschool waar Ismail zich sinds een paar jaar intensiever in de islam verdiept. Hier krijgen jongens en meisjes gescheiden onderwijs. Is de tolerantie van Meral tegen dit soort ideeën bestand?

Deel 2: 'NederTurken', de wereld van Meral Uslu

In deel twee wordt Ismail door Meral uit zijn comfort zone gehaald. Zij neemt hem mee naar imama Seyran Ates, een Turks-Duitse vrouw die in Berlijn de liberaalste moskee van Europa leidt. Mannen en vrouwen bidden er naast elkaar; en het meisje waar Ismail na het vrijdagmiddaggebed mee aan de praat raakt, blijkt bij nader inzien niet alleen een meisje te zijn.

In Nederland ontmoeten Ismail en Meral de neefjes van Meral, die al jaren trotse volgers van Ismail zijn. Ook voeren ze gesprekken met verschillende geëmancipeerde vrouwen waaronder theatervrouw Aysegül Karaca en schrijfster Lale Gül. Zij zorgen ervoor dat het fundament onder Ismails wereldbeeld steeds verder verschuift. Is er meer mogelijk – en toegestaan – dan hij heeft aangenomen?

'NederTurken', zondag 7 en 14 november rond 17.40 uur bij de NTR op NPO 2.