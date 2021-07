'Nederland op Film': Zeg 'ns Aaa...

Vrijdag zendt MAX aflevering 4 uit van 'Nederland op Film'. Een programma gemaakt over en vooral dr Nederland. Een unieke documentaireserie, gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is in handen van Wim Danils. Deze week staat de gezondheidszorg centraal.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde: de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die voorkomen op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een nieuw thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het 'gewone' leven van onszelf, onze ouders en grootouders.

Aflevering 4: Zeg eens Aaa..

Mooi vastgelegd door de amateurfilmers van Nederland is hoe de gezondheidszorg en onze opvattingen over gezondheid steeds veranderden in een eeuw tijd. Op oude films zien we aandoeningen die nog niet of nauwelijks te behandelen waren. TBC, kinkhoest en longontstekingen waren levensbedreigende aandoeningen in tijden zonder antibiotica.

Onze gezondheid stond aan veel gevaren bloot. Zo lijkt iedereen altijd en overal te roken tijdens de hoogtijdagen van de filmcamera. Ook met de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden namen we het aanzienlijk minder nauw dan vandaag.

Het fenomeen bleekneusje is het onderwerp van veel films: kinderen, vaak uit de stad, die door de schooldokter naar een vakantie- of gezondheidskolonie werden gestuurd, om 'aan te sterken'. Het werk van de huisarts, vroeger vrijwel uitsluitend mannen, veranderde sterk. Oude films gemaakt door verplegers of artsen met een camera laten zien hoe ook het dagelijks leven in het ziekenhuis in niets meer lijkt op dat van vroeger.

'Nederland op Film', vrijdag 30 juli om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.