NAVO-topman Admiraal Rob Bauer bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Zondagmorgen is admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, te gast bij Rick Nieman. Binnenkort neemt de NAVO-topman afscheid en in een exclusief gesprek blikt hij terug op de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en vertelt over het belang van het militaire genootschap.

Verder te gast zijn Prins Constantijn van Oranje, ambassadeur van Techleap. Hij bezocht afgelopen week de CES-beurs in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. Samen met tech-ondernemer André Smit van de startup Holoconnects vertelt de prins over innovatiekracht en ondernemerschap in Nederland.

Daarnaast blikt Rick Nieman vooruit op een nieuw politiek jaar.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 12 januari om 10.00 uur op NPO 1.