Nationale finale 'Junior Songfestival 2020' op NPO Zapp

Dit jaar vindt de finale van het Junior Songfestival plaatst in Rotterdam Ahoy. De finalisten die het grote podium in Ahoy mogen betreden zijn Robin, de girlband UNITY, het duo Janae en Jacky en de boyband T-Square.

Allemaal proberen ze de vakjury, de kinderjury en de kijkers thuis ervan te overtuigen dat zij ons land moeten vertegenwoordigen tijdens de internationale finale. De kijkers thuis kunnen ook online hun stem uitbrengen op hun favoriet. De winnende act vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale finale in november in Polen. De presentatie is in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder.

'Junior Songfestival Nationale Finale 2020', zaterdag 26 september om 19.25 uur op NPO Zapp.