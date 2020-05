Najib Amhali, Anuar en Roué Verveer in 'Wat een Suikerfeest'

Foto: NTR - © Ruud Baan 2020

In het programma 'Wat een Suikerfeest' nodigt cabaretier Najib Amhali goede vrienden uit om stil te staan bij de ramadan en het vieren van het Suikerfeest.

Met behulp van zijn co-hosts Anuar en Roué Verveer leidt Najib zijn gasten en de kijker door een enerverende avond die bestaat uit stand-up comedy, muziek en intieme gesprekken.

Dit jaar zijn zanger en presentator Gerard Joling, GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver en multitalent Nienke Plas te gast. Het trio praat met hen onder andere over hoe zij tradities, verjaardagen en (religieuze) feesten vieren en hoe je familiebanden en vriendschappen kan behouden in deze bizarre tijd. Met veel humor en muziek zorgen Najib, Anuar en Roué er samen met hun gasten voor dat het Suikerfeest, ondanks alle coronamaatregelen, een feest is voor iedereen!

Drie cabaretiers met ieder hun eigen kijk op de ramadan, hebben in het programma 'Wat een Suikerfeest' maar één doel: mensen laten lachen. Niet om, maar mét elkaar. Een vrolijke show, die soms kan schuren, maar altijd respectvol blijft voor iedereen. Najib nodigt dan ook iedereen uit om samen met hem het Suikerfeest te vieren.

'Wat een Suikerfeest' is een productie van Het Huis van Asporaat in samenwerking met de NTR.

'Wat een Suikerfeest', zaterdag 23 mei om 20.30 uur op NPO 1.