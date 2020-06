'Na de Klap': de bosbranden in Paradise

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het vroegere goudmijnstadje Paradise ziet de omgeving er allesbehalve paradijselijk uit. Een hevige bosbrand in 2018 legt in vier uur tijd bijna de hele stad in as.

Tom Kleijn reist af naar plekken waar rampen plaatsvonden, die wereldnieuws waren. Hij laat zien hoe de lokale gemeenschap verder is gegaan.

Als Kleijn aankomt woedt even verderop alweer een bosbrand. Hoe gaat de gemeenschap om met deze terugkerende rampspoed? Een nuchtere brandweerman, die zelfs zijn eigen huis niet heeft kunnen redden, laat zien hoe desastreus het vuur was. Met indrukwekkend archiefmateriaal, gefilmd door brandweer, politie en inwoners zelf, is te zien hoe de bewoners in lange files vast staan om Paradise te ontvluchten. Een inwoner vertelt Kleijn hoe hij zijn huis redde en het vuur wist te blussen, terwijl hij op zijn iPod naar Beethoven luisterde. Andere inwoners van Paradise hadden minder geluk: zij staan nu in lange rijen voor het gemeentehuis voor een bouwvergunning.

'Na de Klap', zondag 28 juni om 20.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.