'Murdertown' in oktober op Crime+Investigation

TV- en radio-icoon Anita Rani presenteert een gloednieuwe serie 'Murdertown', exclusief op Crime+Investigation. 'Murdertown' is een 360-graden onderzoek naar de impact van een moord op een lokale gemeenschap.

Dit door de ogen van de meest direct getroffenen (vrienden en familieleden van de slachtoffers en, in sommige gevallen, de beschuldigden) en ook verder weg, zoals lokale misdaadverslaggevers, opsporingsambtenaren en criminologen. In elke aflevering bezoekt Anita Rani de steden en lokale gemeenschappen waar de moorden plaatsvonden, om deze tragische verhalen opnieuw te vertellen en nieuw licht te werpen op hoe levens en plaatsen door zulke schokkende en onvergetelijke misdaden voor altijd worden veranderd. In seizoen 3 komen locaties aan bod zoals milton keynes, Wakefield, Wigan, Wishaw, southampton, oxford, lichfield, leicester, bath en Whitby.

'MURDERTOWN'

Vanaf 4 oktober, iedere maandag om 21.00 uur

'ACCUSED: GUILTY OR INNOCENT?'

Vanaf 26 oktober, iedere dinsdag om 21.00 uur

'Accused: Guilty or Innocent?' volgt de dramatische verhalen van acht mensen die voor ernstige misdaden die ze zouden hebben gepleegd, terechtstaan. Allen beweren niet schuldig te zijn of dat hun acties gerechtvaardigd waren en leggen hun lot in de handen van een jury. Seizoen twee van de veelgeprezen echte-misdaadserie biedt een buitengewoon verslag van wat er gebeurt als iemand formeel van een misdrijf wordt beschuldigd en voor de rechter wordt gebracht, uitsluitend vanuit het perspectief van de beschuldigden, hun juridische team en hun familieleden. Elke aflevering volgt de reis van de beschuldigde via de planning van hun juridische verdediging, het proces en, uiteindelijk, het afwachten van het vonnis. Naarmate het bewijs toeneemt en het proces nadert, geven deze fascinerende en emotionele verhalen een ongekend beeld van hoe het is als je vrijheid op het spel staat.

'THE FIRST 48 PRESENTS: CRITICAL MINUTES'

Nieuwe afleveringen, iedere donderdag om 21.00 uur

'The First 48 Presents: Critical Minutes' kijkt terug naar enkele van de meest onvergetelijke momenten in de geschiedenis van de serie. De nieuwe serie, gepresenteerd door voormalige The First 48- rechercheurs, belicht de meest memorabele momenten in The First 48, waarin rechercheurs in grote Amerikaanse steden worden gevolgd, terwijl zij haast maken om in de cruciale uren na een moord aanwijzingen te vinden.

'COLD CASE FILES'

Vanaf 7 oktober op donderdag om 22.00 uur

'Cold Case Files' beschrijft het heronderzoek van lang onopgeloste misdaden en al het werk van de wetshandhavers die ze heropenden. Met behulp van forensische vooruitgang en nieuw bewijs proberen politie en rechercheurs de zaken op te lossen en onbeantwoorde vragen op te helderen. Elk verhaal wordt tot leven gebracht door middel van filmische dramatiseringen en verhalen uit de eerste persoon van de rechercheurs en geliefden die de schrijnende ervaringen hebben meegemaakt.