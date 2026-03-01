Mr. Bean neemt Cartoonito over

Deze serie volgt Mr Bean, zijn beste vriend Teddy en zijn geduldige huisbaas Mrs Wicket, terwijl we getuige zijn van nog meer ongelukjes in het dagelijks leven van Mr Bean.

Kijk vanaf maandag 16 maart elke dag om 16.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Mr. Bean: de tekenfilmserie' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

Daarna neemt Mr. Bean Cartoonito twee volle weken over. Inderdaad, van 's ochtends tot 's avonds kun je Mr. Bean volgen in zijn hilarische capriolen terwijl hij op de meest onverwachte manieren door het dagelijks leven gaat. Zijn eigenzinnige avonturen zullen je urenlang vermaken. Kijk wanneer je maar wilt naar je favoriete afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'.

Kijk vanaf maandag 30 maart elke dag van 6.00 tot 20.45 uur naar de afleveringen van Mr. Bean op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

SUPERTHINGS: RIVALEN VAN KABOON - KAZOOM KRACHTEN

MAANDAG 9 MAART - ZATERDAG 21 MAART

Elke dag nieuwe afleveringen vanaf 12.00 uur

'SuperThings: Rivalen van Kaboom - Kazoom Krachten' is een kleurrijke animatieserie vol actie en humor. Kai, Finn en Mia beleven een groot wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Daar ontdekken ze hun superkrachten en leren ze, terwijl ze de stad redden, op een speelse manier over vriendschap, samenwerken en geloven in jezelf.

Kijk vanaf maandag 9 maart elke dag om 12.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen va Kaboom - Kazoon Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

WIJ HOUDEN VAN SCOOBY-DOO

MAANDAG 2 MAART - ZONDAG 15 MAART

Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur

Waarom houden we zo veel van Scooby-Doo, vraag je je misschien af? Hij is dapper... nou ja, uiteindelijk. Hij is loyaal, lief en altijd op zoek naar avontuur (en snacks). Hij bewijst dat mysteries niet eng zijn als je ze samen oplost. En het beste van alles is dat hij ons bij elke stap aan het lachen maakt! Kijk hoe Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc. gekke monsters achtervolgen, sluwe schurken ontmaskeren of vluchten voor spoken. Al moeten we toegeven: ze doen voornamelijk het laatste.

Kijk vanaf maandag 2 maart elke dag om 17.55 uur naar de afleveringen van 'Wij houden van Scooby-Doo' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!