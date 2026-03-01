Mr. Bean neemt Cartoonito over
Deze serie volgt Mr Bean, zijn beste vriend Teddy en zijn geduldige huisbaas Mrs Wicket, terwijl we getuige zijn van nog meer ongelukjes in het dagelijks leven van Mr Bean.
Kijk vanaf maandag 16 maart elke dag om 16.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Mr. Bean: de tekenfilmserie' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
Daarna neemt Mr. Bean Cartoonito twee volle weken over. Inderdaad, van 's ochtends tot 's avonds kun je Mr. Bean volgen in zijn hilarische capriolen terwijl hij op de meest onverwachte manieren door het dagelijks leven gaat. Zijn eigenzinnige avonturen zullen je urenlang vermaken. Kijk wanneer je maar wilt naar je favoriete afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'.
Kijk vanaf maandag 30 maart elke dag van 6.00 tot 20.45 uur naar de afleveringen van Mr. Bean op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
SUPERTHINGS: RIVALEN VAN KABOON - KAZOOM KRACHTEN
MAANDAG 9 MAART - ZATERDAG 21 MAART
Elke dag nieuwe afleveringen vanaf 12.00 uur
'SuperThings: Rivalen van Kaboom - Kazoom Krachten' is een kleurrijke animatieserie vol actie en humor. Kai, Finn en Mia beleven een groot wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Daar ontdekken ze hun superkrachten en leren ze, terwijl ze de stad redden, op een speelse manier over vriendschap, samenwerken en geloven in jezelf.
Kijk vanaf maandag 9 maart elke dag om 12.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen va Kaboom - Kazoon Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
WIJ HOUDEN VAN SCOOBY-DOO
MAANDAG 2 MAART - ZONDAG 15 MAART
Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur
Waarom houden we zo veel van Scooby-Doo, vraag je je misschien af? Hij is dapper... nou ja, uiteindelijk. Hij is loyaal, lief en altijd op zoek naar avontuur (en snacks). Hij bewijst dat mysteries niet eng zijn als je ze samen oplost. En het beste van alles is dat hij ons bij elke stap aan het lachen maakt! Kijk hoe Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc. gekke monsters achtervolgen, sluwe schurken ontmaskeren of vluchten voor spoken. Al moeten we toegeven: ze doen voornamelijk het laatste.
Kijk vanaf maandag 2 maart elke dag om 17.55 uur naar de afleveringen van 'Wij houden van Scooby-Doo' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Vanaf maandag is het weer tijd voor 'Project Dans'
- 'Huis Gemaakt' start hard met blinde dropping en instant afbraakwerken
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Comedy Central warmt maart op met premières en publieksfavorieten
- Mr. Bean neemt Cartoonito over
- Nieuwe avonturen en speciale weekenden op Cartoon Network in maart
- In maart op MTV: nieuw seizoen van 'The Challenge' en terugkeer van 'Ink Master: Redemption'
- Deze highlights staan in maart klaar op National Geographic
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.