Moord op een advocaat vrijdag in 'Flikken Maastricht'

Tijdens een radio-uitzending wordt een advocaat vermoord die een groot milieuschandaal op het spoor is gekomen. Is dat hem fataal geworden of speelt er iets anders?

Romeo en Marion worden bij een winkeldiefstal door een 13-jarig meisje betrokken. Achter die diefstal gaat een hele wereld schuil. Romeo maakt kennis met Caesar, een oude crimineel die middels zijn boksschool zijn best doet om jongeren uit de criminaliteit te houden.

Flikken Maastricht op tv

Rechercheur Eva treft haar partner Wolfs aan in het ziekenhuis. Hij werd geraakt door een kogel bij een achtervolging in de grotten van Zonneberg en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Wolfs wordt ontslagen uit het ziekenhuis en moet het nog een tijdje rustig aan doen. Maar hij kan het werken niet laten en gaat naar het politiebureau. Hij heeft nog maar net zijn collega's gegroet of er komt een telefoontje binnen.