Monic Hendrickx is vrijdag 'De Geknipte Gast'
donderdag 2 oktober 2025
Ster-actrice Monic Hendrickx vertelt over hoe ze in haar carričre vier keer de Gouden Kalveren won, de belangrijkste filmprijs van Nederland. De laatste won Hendrickx voor de rol van Carmen van Walraven in de populaire misdaadserie 'Penoza'.
Inmiddels zit Hendrickx dertig jaar in het vak en is ze vele rollen verder. Maar aan stoppen wordt zeker niet gedacht. Zo benoemde ze in een eerder interview al eens haar oudedagsplan: ‘doorspelen tot ik tachtig ben’. Monic vertelt aan Eus hoe ze momenteel te zien is in de serie ‘Suga’ en de film ‘Mr. & Ms. Aslan’. De film ‘Augurk aan zee’ gaat later dit jaar in première.
'De Geknipte Gast', vrijdag 3 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.
