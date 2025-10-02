Mediahuis grijpt in: acht ontslagen bij radiozender Nostalgie
Nieuw seizoen van 'Het Huis': Kathleen Aerts, Alex Agnew en Metejoor laten in hun ziel kijken
Kijkcijfers: 26, 27, 28 en 29 september 2025

Monic Hendrickx is vrijdag 'De Geknipte Gast'

donderdag 2 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Ster-actrice Monic Hendrickx vertelt over hoe ze in haar carričre vier keer de Gouden Kalveren won, de belangrijkste filmprijs van Nederland. De laatste won Hendrickx voor de rol van Carmen van Walraven in de populaire misdaadserie 'Penoza'.

Inmiddels zit Hendrickx dertig jaar in het vak en is ze vele rollen verder. Maar aan stoppen wordt zeker niet gedacht. Zo benoemde ze in een eerder interview al eens haar oudedagsplan: ‘doorspelen tot ik tachtig ben’. Monic vertelt aan Eus hoe ze momenteel te zien is in de serie ‘Suga’ en de film ‘Mr. & Ms. Aslan’. De film ‘Augurk aan zee’ gaat later dit jaar in première.


'De Geknipte Gast', vrijdag 3 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 3 oktober 2025 om 21u05  »
NPO 2
Vrijdag 10 oktober 2025 om 21u05  »
NPO 2
Eus ontvangt Henk ten Cate. Ze praten over zijn voetbalcarričre, succesjaren bij topclubs, rol in de misdaadserie Sleepers en hun gezamenlijke liefde voor Go Ahead Eagles.

Persbericht BNNVARA
TVvisie Extra



