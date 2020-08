'Mondo' is terug, op zondagavond

'Mondo' is ht kunst- en cultuurprogramma van de VPRO waarin Nadia Moussaid wekelijks in De Hallen Studio's in Amsterdam kunstenaars, schrijvers en andere cultuurmakers uit binnen- en buitenland ontvangt.

'Mondo' laat zowel op tv als online zien hoe rijk Nederland is op het gebied van muziek, literatuur, beeldende kunst en film.

In het komende seizoen zijn er specials rondom Dutch Design Week en het IDFA. De Mondo Boekenclub is terug waarin een bekende schrijver of literatuurkenner een boek kiest dat iedereen móet lezen. Multitalent Nina de la Parra komt maandelijks langs met haar reflecties op onze wereld samen met saxofonist Sanne Landvreugd. Iedere maand krijgt een aansprekende gast carte blanche om een uitzending van Mondo te vullen met optredens en gesprekken die hem of haar inspireren, ontroeren of doen lachen.

Presentatie: Nadia Moussaid

'Mondo', vanaf 30 augustus iedere zondag om 19.25 uur op NPO 2.