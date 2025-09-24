Molukse gijzelnemers over de gijzeling van 1975 in 'Andere Tijden'

Grote Jens breekt binnen in de backstage van 'The Masked Singer' en komt iets op het spoor…
woensdag 24 september 2025
© NTR 2025

Donderdag 4 december 1975. Nederland is al twee dagen in de ban van de bloedige treinkaping bij Wijster, wanneer zeven jonge Zuid-Molukkers het Indonesisch consulaat in Amsterdam bestormen.

In 'Andere Tijden' vertellen de Molukse gijzelnemers voor het eerst zelf wat er gebeurde tijdens de gijzeling, en wat hen motiveerde om te handelen zoals zij deden. Het tweeluik De vergeten gijzeling is donderdag 25 september en donderdag 2 oktober te zien bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur. 


De actievoerders willen hun geestverwanten in de trein bij Wijster steunen en de Indonesische regering dwingen de Molukse kwestie serieus te nemen. De actie is impulsief en nauwelijks voorbereid: bij aankomst in Amsterdam vragen ze bij de VVV zelfs waar het consulaat zich bevindt.

Binnen gijzelen ze ruim veertig mensen – diplomaten, medewerkers van een reisbureau en kinderen van een inpandig schooltje. Een gijzelaar probeert te ontsnappen door uit een raam op de derde verdieping te springen en komt daarbij om het leven.

Het loopt al snel uit de hand. Vijftien dagen lang verandert Amsterdam in een oorlogsgebied. Militairen en tanks bepalen het straatbeeld en regelmatig klinken er schoten. De internationale pers komt massaal op het gebeuren af. Na intensieve onderhandelingen beëindigen de actievoerders op vrijdag 19 december hun bezetting na toezeggingen van de Nederlandse regering. De gijzelaars komen onder gejuich naar buiten en de Molukkers worden in busjes afgevoerd.

Als de zeven mannen na ruim vier jaar gevangenisstraf vrijkomen, spreken ze met elkaar af: we praten nooit meer hierover. 

Tot nu.

Gijzelnemers aan het woord in 'Andere Tijden'
Sinds kort zien de mannen, inmiddels begin zeventig, elkaar weer in het Molukse buurthuis in Bovensmilde. Vijftig jaar na dato spreken ze voor het eerst openlijk over wat er destijds gebeurde. In de eerste aflevering vertellen ze waarom zijn ze toen tot actie overgegaan. Wat heeft zich in het consulaat afgespeeld die weken? In de tweede aflevering vertellen ze hoe de gijzeling afliep. Wat hebben ze ermee bereikt? Hoe strijdbaar zijn ze nu nog?

'Andere Tijden' spreekt met de gijzelnemers, onderhandelaars en slachtoffers van die dramatische dagen in een kleine straat in Amsterdam-Zuid. Ook een betrokken politiecoördinator, een gijzelaar en de kinderen van een gijzelaar komen aan het woord. Nieuwsfotograaf Nico Koster vertelt hoe hij dagenlang vanuit een bad in een tegenovergelegen woning iconische beelden maakte. Een bijzonder tweeluik over een actie die diepe sporen naliet.

'Andere Tijden: De vergeten gijzeling', donderdag 25 september en donderdag 2 oktober bij de NTR op NPO 2 om 21.00 uur.


Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
