Model Christina Curry in nieuwe aflevering 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

In deze aflevering krijgen Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met te maken met de 29-jarige Savoy.

Savoy wilde graag op een creatieve manier zijn sterrenbeeld laten tatoeëren maar loopt inmiddels al 10 jaar met een tattoo waar hij zich ontzettend voor schaamt. Zijn sterrenbeeld lijkt namelijk op iets heel anders...

Ook Joyce brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. De tattooartist van Joyce bleek achteraf helemaal geen echte artist te zijn en daardoor heeft Joyce nu een onafgemaakte tattoo op haar bovenbeen. Het is zelfs zo erg dat Joyce altijd de lichten uit wil in de slaapkamer. Ook brengt Dennis een bezoekje aan model Christina Curry die haar twee tattoomissers onthult. De cover-up van een van deze missers kun je live volgen tijdens haar take-over van het Instagram kanaal van Spike op vrijdag 27 november.

Over 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' laten we zien dat van ieder stukje schaamtelijke inkt een echt kunstwerk te maken is. Vanuit hun passie voor tatoeages verslaan Dennis en Bella wekelijks de persoonlijke verhalen en begeleiden ze samen met drie gerenommeerde tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met de tattoobezitters bij de spannende momenten. Naast deze tattoobezitters zoeken Dennis of Bella iedere week een BN’er op die hen vertelt over zijn/haar tattoomissers en tattoos waar zij enorm spijt van hebben gekregen. De tatoeages kunnen uiteenlopen van een impulsieve jeugdzonde tot een dronkenmansactie of een tatoeage die het gewone leven behoorlijk in de weg zit.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 27 november om 19.30 uur op Spike.