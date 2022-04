'Missie Márquez: Op weg naar het einde' te zien op NPO 2 extra

Missie Márquez is de persoonlijke queeste van theatermaker Karlijn Kistemaker. Zij besloot een twaalfdelige theatrale vertaling van de wereldberoemde roman Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel Garcia Márquez) te maken.

In het slotstuk zoekt Karlijn naar de verborgen betekenis van het boek. 'Missie Márquez Op Weg' naar het einde is een film die in één camerabeweging opgenomen is, een longtake.

Kistemakers oudoom Kees was de eerste Nederlandse vertaler van Honderd jaar eenzaamheid en liet haar de royalties na. Ze maakte van de roman een twaalfdelige theatrale vertaling. De eerste negen delen van Missie Márquez, opgedeeld in drie voorstellingen, werden gespeeld in theaters of op locatie. Het project eindigt met deze film.

In dit magische slotstuk belandt Kistemaker op een confronterende prijsuitreiking. Uit het veld geslagen en opgescheept met een mopperende cheque verliest ze het boek en verdwaalt ze in haar eigen verhaal. Dan ontvangt ze middenin een storm een ansichtkaart, die haar de weg wijst naar de caravan waarin Kees Honderd jaar eenzaamheid vertaalde. Lukt het Karlijn om haar missie te voltooien en zo samen met haar Kompanen het einde te bereiken?

Over Karlijn Kistemaker

Kistemaker is artistiek leider van Kompagnie Kistemaker, een eigenzinnig interdisciplinair theatergezelschap. Kompagnie Kistemaker legt met hun projecten menselijke onmacht bloot en tonen een nieuwe magische werkelijkheid. Met spel, film, muziek, literatuur, voordracht en theater wordt alles uit de kast gehaald om te laten zien dat de werkelijkheid vaak wonderlijker is dan een verzinsel. In 2019 won Kompagnie Kistemaker de BNG Bank Theaterprijs voor Missie Márquez In Colombia (deel 7, 8 & 9). In samenwerking met filmregisseur Ivo van Aart heeft Kistemaker theater naar film weten te vertalen met als resultaat een ultieme samensmelting van de twee disciplines.

'Missie Márquez: Op weg naar het einde', donderdag 7 april om 22.30 uur bij de VPRO op NPO 2 extra.