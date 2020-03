Minister Raymond Knops in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken is te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman is een van de Nederlanders die een oorlogsgraf hebben geadopteerd op de militaire begraafplaats Margraten. De minister ging op zoek naar het verhaal achter de omgekomen Amerikaanse soldaat.

Opiniemaker Eva Vlaardingerbroek en tv-maker en columnist Catherine Keyl over het feminisme van vandaag. Het is deze zondag internationale vrouwendag. Waar zouden vrouwen voor moeten strijden?

Ondernemer Jaap Korteweg is de oprichter van De Vegetarische Slager. in 'WNL Op Zondag' vertelt hij over zijn biografie, ondernemerschap en zijn nieuwe plannen.

Directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is te gast. In tijden van ontlezing, verdwijnen van bibliotheken en verloedering van het Nederlands, brengt de oud-bibliotheekdirecteur een ode aan de Nederlandse taal.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 8 maart om 10.00 uur op NPO 1.