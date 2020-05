Minister Kajsa Ollongren bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagochtend om 10.00 uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO 1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. En in deze uitzending extra aandacht voor corona en de economie.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw en vice-premier is weer volop aan de slag. Zo komt de minister onder andere met plannen om de bouw door de corona-crisis te helpen.

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven komt bij 'WNL Op Zondag' vertellen over zijn openhartige biografie ‘Boeven vangen: kroniek van een crimefighter’. Daarin wordt zijn tijd als officier van justitie en zijn politieke carrière beschreven.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) over het Fork to Farmer-plan van eurocommissaris Frans Timmermans, over de beïnvloeding van het eetgedrag van EU-burgers. Wat betekent het plan voor consumenten en boeren?

Ondernemers Won Yip en Michel Perridon, bekend van 'Dragons' Den', over ondernemen en investeren tijdens de coronacrisis. Won Yip is een van de grootste horeca-ondernemers van het land, Michel Perridon is succesvol investeerder.

'WNL Op Zondag', zondag 24 mei om 10.00 uur op NPO 1.