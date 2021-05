Minister Hugo de Jonge is te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is te gast bij Rick Nieman. Over het einde van de lockdown, de prikcampagne, de stand van de epidemie en de verwachtingen voor de zomer.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is te gast in 'WNL Op Zondag'. Komende week gaat in zijn stad een wapeninzamelactie van start. De burgemeester roept vooral jongeren op om hun wapens in te leveren.

Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over zijn klimaatdocumentaire 'Het paradijs op aarde begint in Nederland'. Ook worden de gevolgen besproken van de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell.

Directeur Marjon Kaper van ANWB Reizen is te gast bij Rick Nieman. Met het gesprek waar iedereen het thuis over heeft: wat gaan we doen deze zomervakantie? Is het verstandig om nu al een vakantiereis te boeken of om toch nog maar even wachten.

'WNL Op Zondag', zondag 29 mei om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.