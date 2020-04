Minister Cora van Nieuwenhuizen in 'WNL op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze speciale uitzending staat in het teken van de coronacrisis.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw komt met plannen en projecten om de economie aan de praat te houden in tijden van corona.

VVD-prominent Ed Nijpels komt in 'WNL Op Zondag' vertellen over de gevolgen van de coronacrisis. Nu er een economisch crisis is losgebarsten, moeten al die klimaatmaatregelen wel doorgaan?

Vastgoedondernemer Pieter van Loon is te gast bij 'WNL Op Zondag'. Wat hoort en ziet hij van ondernemers en winkeliers die in problemen raken door de crisis. Over ondernemerschap in tijden van crisis.

Hugo Borst en Carin Gaemers zijn te gast bij Rick Nieman. Eerder schreven zij het zorgmanifest Scherp op Ouderenzorg. Hoe kijken zij naar de huidige situatie in de verpleeghuizen?

'WNL Op Zondag', zondag 26 april om 10.00 uur op NPO 1.