Mini-concerten met bekende gezichten uit de kunst & cultuur in 'Podium Pop Up'

'Podium Pop Up' brengt een serie mini-concerten waarin musici met een verschillende achtergrond gezamenlijk optreden op een bijzondere locatie.

In elke aflevering gaat een bekende naam uit de kunst & cultuursector naar een plek waar hij of zij een bijzondere band mee heeft, om daar met een gezelschap te musiceren voor de mensen die er werken.

In de komende afleveringen:

Tim Knol en Ragazze Quartet - 20 maart

In de vijfde aflevering singer-songwriter Tim Knol. Samen met het Ragazze Quartet verrassen ze zijn wandelvrienden van de wandelclub met een optreden om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Tim wandelt normaal gesproken met zijn fans en wandelliefhebbers door de natuur en geeft tussendoor mini- concertjes tussen de eiken als beloning voor de inspanning. Helaas heeft de club het wandelen nu al een tijdje moeten staken wegens de huidige maatregelen.

Het Ragazze Quartet en Tim Knol kenden elkaar al een beetje, omdat ze bij hetzelfde label muziek uitbrengen. Hoewel een heel ander genre, houden ze beiden van experimenteren en zijn niet bang om nieuwe dingen aan te gaan. Bovendien zijn de leden van het Ragazze Quartet zelf ook fervente wandelaars. Genoeg redenen om samen te komen dus.

Remy van Kesteren & ZO Gospel Choir en Marcel van Veenendaal - 27 maart

In de zesde aflevering harpist Remy van Kesteren . Samen met zanger Marcel Veenendaal (Di-Rect), Zo! Gospel Choir, pianist/componist/arrangeur Martin Fondse en het Analoque Robot Orchestra verrast hij de zorgmedewerkers van het Rosa Spierhuis met een optreden om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.

Met het Rosa Spierhuis heeft Remy een hele warme band. Rosa Spier zelf was 100 jaar geleden de grondlegger van de harp in Nederland. In het begin van de lockdown heeft Remy ook gespeeld voor de bewoners in de tuinen van het Rosa Spierhuis, omdat hij iets wilde doen voor iedereen die opgesloten zat. Nu keert hij terug met een veel groter gezelschap. Gelukkig kan dat weer. Weliswaar op afstand.

Michael Varekamp & Eva Tebbe en Amber Docters van Leeuwen - 3 april

Louise Korthals & Trio D’encore - 10 april

Sinds de uitbraak van Covid-19 zijn bij de musici veel shows gecanceld. Ze zijn dan ook bijzonder blij dat ze voor 'Podium Pop Up' mogen optreden en daarvoor een honorarium krijgen.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur. Met het initiatief NPO Cultuur biedt de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire tv-zenders en radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start. Meer informatie is te vinden op NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor de nieuwsbrief over het complete en actuele NPO Cultuur-aanbod.

'Podium Pop Up', van 20 maart t/m 10 april elke zaterdag om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.