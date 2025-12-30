'Met het Mes op Tafel' sluit 2025 af met feestelijke oudejaarsspecial vol prominenten

Op oudejaarsavond sluit Sjoerd van Ramshorst het jaar feestelijk af met een speciale aflevering van 'Met het Mes op Tafel', de kennis- en blufquiz van MAX.

Drie koppels van prominenten nemen het tegen elkaar op in een spannende en vermakelijke strijd.

Het café opent de deuren voor drie bekende duo’s: Guus Hiddink & Peter Heerschop, Abdelkader Benali & Annejet van der Zijl en Francis van Broekhuizen & Paul Rem. Drie teams die - op papier - zeer aan elkaar gewaagd zijn. Onder leiding van quizmaster Sjoerd van Ramshorst worden de klassieke categorieën gespeeld, maar met een verrassende oud en nieuw-insteek. Welk duo speelt het meeste geld bij elkaar voor het goede doel en sluit het jaar af als winnaar? De uitzending wordt op een bijzondere manier muzikaal omlijst door Klaas van Dijk en Mylou Frencken die, samen met een aantal muzikanten uit 'Het MAX Orkest', het geheel extra feestelijk maken.

'Met het Mes op Tafel: Oud & Nieuw', woensdag 31 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.