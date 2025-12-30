'Blind Getrouwd' sluit af met hartverscheurende keuzes: welke koppels zijn nog samen?
'Blind Getrouwd 2025': zo gaat het nu met de koppels van seizoen 10!
'Huizenjagers' strijkt neer in Kortrijk: van nieuwe thuis voor rescuekatten tot grote tuin voor reuzenkonijnen

'Met het Mes op Tafel' sluit 2025 af met feestelijke oudejaarsspecial vol prominenten

dinsdag 30 december 2025
Foto: MAX - © Refkele Steemers 2025

Op oudejaarsavond sluit Sjoerd van Ramshorst het jaar feestelijk af met een speciale aflevering van 'Met het Mes op Tafel', de kennis- en blufquiz van MAX.

Drie koppels van prominenten nemen het tegen elkaar op in een spannende en vermakelijke strijd.


Het café opent de deuren voor drie bekende duo’s: Guus Hiddink & Peter Heerschop, Abdelkader Benali & Annejet van der Zijl en Francis van Broekhuizen & Paul Rem. Drie teams die - op papier - zeer aan elkaar gewaagd zijn. Onder leiding van quizmaster Sjoerd van Ramshorst worden de klassieke categorieën gespeeld, maar met een verrassende oud en nieuw-insteek. Welk duo speelt het meeste geld bij elkaar voor het goede doel en sluit het jaar af als winnaar? De uitzending wordt op een bijzondere manier muzikaal omlijst door Klaas van Dijk en Mylou Frencken die, samen met een aantal muzikanten uit 'Het MAX Orkest', het geheel extra feestelijk maken.

'Met het Mes op Tafel: Oud & Nieuw', woensdag 31 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
Persbericht MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

VTM NIEUWS

Enkele journalisten loodsen je doorheen het jaaroverzicht. Robin Ramaekers, Greet De Keyser, Karel Lattrez, Jonas Lips en Carolien van Nunen helpen je om de grote, maar ook kleinere nieuwsfeiten van het voorbije jaar beter te begrijpen.

'De Film van het Jaar', om 20.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 Top 2000
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    De Tijdloze Countdown
    06:00
    Radio 2 Top 2000
  • 09:00
    Ballerina
    04:55
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:05
    Kabouter Plop
  • 02:20
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:50
    Christmas Bedtime Stories
    01:35
    JOE XMAS
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:15
    Huizenjagers
  • 09:20
    Walker
    01:20
    New Amsterdam
  • 09:50
    NCIS: Los Angeles
    01:20
    The Simpsons
  • 08:55
    The Heiress of Christmas
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 09:40
    Homicide for the Holidays
    01:15
    My Life is Murder
  • 09:25
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:00
    Winterse Kost
    01:25
    Bon Appetit
  • 10:00
    Death in Paradise
    03:25
    Sister Boniface Mysteries
  • 09:05
    Below Deck Mediterranean
    01:00
    Hudson & Rex
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:20
    Eva & Dijkgraaf: Het college van 2025
  • 09:55
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:00
    Minoes
    05:25
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal