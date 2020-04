Merijn heeft een vraag voor 'Knappe Koppen'

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Merijn. Hij wil weten of gamen ook nut heeft. Merijn zit in het derde jaar van zijn studie geschiedenis.

Net als veel leeftijdsgenoten is hij gek op gamen. Hij vraagt zich af of hij hier te ver in gaat. Merijn gamet al van jongs af aan, mede door toedoen van zijn vader, die nog steeds van videospellen kan genieten. Maar toen het gamen in de onderbouw van de middelbare school wat serieuzere vormen begon aan te nemen, werden zijn ouders bezorgd. Zij vonden dat hij minder achter zijn scherm moest zitten, omdat het slecht voor hem was. Maar is dat ook zo?

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Merijn antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van hoogleraar Spel, Ben Schouten. Hij promoveerde in de informatica op het proefschrift: Hoe herkent een computer een koe? Ben Schoutens onderzoek, aan de Technische Universiteit Eindhoven, richt zich op toepassing van games voor cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Hij heeft zeker antwoord op Merijns vraag.

'Knappe Koppen', woensdag 8 april om 21.10 uur op NPO 2.