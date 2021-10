'Meldpunt' vrijdag over toenemende rijangst

De terugkeer van de drukte op de wegen in combinatie met korte en natte dagen is een ramp voor automobilisten met rijangst. Bijna een miljoen Nederlanders met een rijbewijs kruipt hierdoor niet meer achter het stuur. En deze hoeveelheid neemt toe. Waardoor komt dat, en wat is hier aan te doen?

Wilma Loos en Serena van Ostaay hebben allebei al jaren hun rijbewijs, maar durven niet meer te rijden. Bij Wilma begint het in 2014. Onderweg naar haar dochter gaat het, zonder directe aanleiding, mis op de snelweg. 'Ik kreeg hartkloppingen, kramp, heftige zweetaanvallen, totale paniek. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Het was heel heftig.' Uit angst voor deze angst rijdt ze niet meer.

Bij Serena gaat het mis als de motor van haar auto voor het stoplicht afslaat en de auto’s achter haar claxonneren. Ze raakt compleet in paniek en wisselt met haar vader die naast haar zit. Ook bij haar is een angstzaadje geplant dat gestaag doorgroeit. 'Deze angst neemt bezit van me. Ik krijg vooral nare kriebels van auto’s achter en naast me. Daar wil ik vanaf', zegt Serena. Rijangstcoach Johanna van Zwol stapt bij Wilma en Serena in om hen van hun rijangst af te helpen.

Elles de Bruin praat in de studio door over dit groeiende fenomeen met specialist rijangst Sjaak de Coninck en verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Verder in 'Meldpunt'

Pensioenfonds ABP houdt klachtuitspraken geheim. Thea de Moor klaagt bij pensioenfonds ABP, omdat ze meent dat haar voorwaardelijk pensioen ten onrechte is onthouden. Tot twee keer toe wordt haar klacht afgewezen. Het tij keert als mevrouw De Moor via MAX Ombudsman hoort dat ABP in een identieke, maar niet gepubliceerde, zaak op de vingers is getikt door de Commissie van Beroep van ABP. Ze stuurt deze uitspraak op naar het pensioenfonds en wordt alsnog in het gelijk gesteld. Precies hetzelfde gebeurt bij vier andere gepensioneerden van ABP.

In de studio pleit MAX Ombudsman Rogier de Haan voor openbaarmaking van uitspraken na klachtenprocedures met terugwerkende kracht, zodat deelnemers goed worden geïnformeerd en gelijk worden behandeld.

