'Meldpunt' onderzoekt gevolgen van faillissement D-reizen voor reizigers

Na het faillissement van D-reizen stroomt de mailbox van 'Meldpunt' vol met vragen van reizigers. Kan ik nog wel geld krijgen voor mijn vouchers? Geldt dit ook voor losse vliegtickets? En hoe zit het met reizen van dochterondernemingen van D-reizen? Staan er meer reisbureaus op omvallen?

Ineke Aardewijn (79) zou vorig jaar naar het Canadese Vancouver vliegen om de diploma-uitreiking van haar kleindochter bij te wonen. Het zou naar haar verwachting haar laatste grote reis worden. Maar helaas ging die vanwege corona niet door. Mevrouw Aardewijn weigert een voucher, eist de 1500 euro terug die ze uitgaf aan haar losse KLM-ticket, maar is bang dat ze dit geld niet meer terugziet.

De reis van Robert van Boordt en zijn vrouw Marjolein naar Nepal ging ook niet door. D-reizen verstrekt geen voucher maar belooft aanvankelijk het geld terug te storten. Maar als dit geld er niet is, vraagt het reisbureau of ze willen omboeken naar een andere reis. Het stel gaat akkoord maar vreest nu, vanwege het faillissement van D-reizen, dat ook deze reis in rook opgaat.

MAX Ombudsman Jeanine Janssen en Erik Jan Reuver van SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) beantwoorden diverse prangende vragen van reizigers.

Klantenservices

Verder in deze uitzending: klachten over klantenservices. 'Meldpunt' ontvangt hier geregeld meldingen over. Een peiling onder het MAX Opiniepanel maakt duidelijk dat de klachten vooral gaan over lange wachttijden, ondeskundig personeel en ergernissen over 'van het kastje naar de muur gestuurd worden'.

Over de klantenservice van welke bedrijf wordt het meest geklaagd? En hoe kunnen klantenservices verbeterd worden. Elles de Bruin praat in de studio door met Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

'Meldpunt', vrijdag 9 april om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.