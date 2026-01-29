'Meldpunt Actueel' over verwarring aan het sterfbed

Nieuwe coaches. Nieuw decor. Nieuwe twists. Nieuwe energie. 'The Voice' gaat harder dan ooit!
donderdag 29 januari 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Jaarlijks wordt in Nederland zo'n tienduizend keer euthanasie toegepast, maar bij duizenden patiënten gaat die gevraagde euthanasie niet door. 'Meldpunt Actueel' besteedt aandacht aan de verschillen van inzicht tussen artsen, patiënten en naasten, waardoor misverstanden en onduidelijkheden ontstaan tijdens de sterffase.

In de uitzending van 'Meldpunt Actueel' komen de ervaringen aan bod van nabestaanden van mensen die, ondanks een euthanasieverzoek, geen euthanasie kregen. Dit leidde tot verwarring bij de patiënt en familie, die daardoor een soms langer durend sterfproces moesten doorstaan.


Het MAX Opinie Panel deed onderzoek naar de vraag hoe mensen de richtlijnen rond euthanasie zouden willen aanpassen. Moet naaste familie of een gevolmachtigde toestemming kunnen geven wanneer iemand zelf niet langer in staat is een euthanasieverzoek te bevestigen? En moet de euthanasiewet verruimd worden, zodat mensen met een euthanasieverklaring alsnog euthanasie kunnen krijgen wanneer zij later niet meer wilsbekwaam zijn?

In de studio gaat Elles de Bruin in gesprek met huisarts Nienke Rijkers-Koorn en SCEN-arts Annet Lievense die hier veel -praktische- ervaringen mee hebben. 

'Meldpunt Actueel', vrijdag 30 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Vrijdag 30 januari 2026 om 19u50  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
