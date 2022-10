Mehdi Jiwa uit Egmond zondag in tv-programma 'Iedereen Verlicht'

De Bhagavad Gita is een eeuwenoud hindoeïstisch geschrift. Er wordt gezegd dat als je vragen hebt in het leven 'de Gita' daar altijd antwoord op heeft.

Mehdi Jiwa uit Egmond geldt als groot kenner van de Bhagavad Gita. Hij bestudeert het boek al decennialang, geeft lezingen, schrijft boeken en heeft een podcast. Presentator Narsingh Balwantsingh gaat bij hem op bezoek in zijn centrum voor filosofie en meditatie in Egmond. Mehdi Jiwa weet wel waarom het boek zoveel mensen aanspreekt: 'Als je de Gita leest, denk je altijd dat het over jou gaat.'

Verder in deze aflevering

Ajay Poeran was heel lang depressief, totdat zijn vader hem aanraadde de Bhagavad Gita te lezen. Iets soortgelijks ervoer Sabita Gopi. Zij wist niet wat ze met zichzelf aan moest toen ze op jonge leeftijd haar ouders verloor. Bijzonder is ook het bezoek van presentator Narsingh Balwantsingh aan zijn moeder. Narsinghs moeder woont al jaren in een ashram, een klooster, en leidt een onthecht leven. En ook dat heeft onder meer met de Bhagavad Gita te maken.

In de serie 'Iedereen Verlicht' gaat Narsingh Balwantsingh in zijn tuk tuk op zoek naar mensen die spirituele verlichting nastreven. Maar hoe doe je dat? De aflevering van 23 oktober is de laatste in deze reeks van zes nieuwe afleveringen.

'Iedereen Verlicht': thema-uitzending over de Bhagavad Gita, zondag 23 oktober om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.