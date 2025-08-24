'Familie' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september
Op massale vraag van de kijkers: VTM zendt 'Lili en Marleen' ook in het najaar verder uit

Meeslepende en waargebeurde verhalen bij Crime+Investigation in september

zondag 24 augustus 2025

Ook in september ontdek je meeslepende en waargebeurde verhalen bij Crime+Investigation, van het moordonderzoek tot in de rechtszaal. 'The First 48' geeft al twintig jaar een inkijk in moordonderzoeken in de VS.

De serie volgt rechercheurs tijdens de cruciale eerste 48 uur na een misdaad, waarin de kans op het oplossen van de zaak het grootst is. Vanaf 1 september elke doordeweekse dag te zien om 23.00 uur.


Ook 'Court Cam' biedt een bijzondere blik achter de schermen, met de meest intense en emotionele momenten in Amerikaanse rechtbank. Presentator Dan Abrams combineert spectaculaire beelden, interviews en achtergrondverhalen voor een uniek portret van het rechtssysteem.

Vanaf 10 september kijk je elke woensdag om 22.00 uur naar 'Last Night Out', een indringende true crime-serie over jongeren die na een avond stappen nooit thuiskwamen. 'Laat ons weten als je veilig thuis bent' blijft onbeantwoord. Met exclusieve interviews en beeldmateriaal wordt hun laatste nacht stap voor stap gereconstrueerd.

September wordt afgesloten met het vijfde seizoen van 'Killer Britain'. Journalist Dermot Murnaghan duikt wederom in aangrijpende moordzaken door middel van archiefmateriaal en getuigenissen van direct betrokkenen. Vanaf 21 september elke zondag om 22.00 uur te zien bij Crime+Investigation.

'The First 48'
Vanaf 1 september elke doordeweekse avond om 23.00 uur

Al twee decennia biedt 'The First 48' de kijker toegang tot echte moordzaken. Volg de rechercheurs in steden over heel Amerika die onvermoeibaar zoeken naar aanknopingspunten in de eerste 48 uur na een misdaad, wetende dat de kans om de zaak op te lossen drastisch afneemt met elk uur dat verstrijkt.

Voor deze rechercheurs is het een race tegen de klok... en de klok tikt.

'Court Cam'
Vanaf 5 september elke vrijdag om 22.00 uur

'Court Cam' laat de meest dramatische momenten in de Amerikaanse rechtbank zien.
Van angstaanjagende uitbarstingen tot woedende rechters, deze serie neemt je mee naar waar het gebeurde, voor het verhaal achter het verhaal.

'Court Cam' bevat ook interviews met rechters, getuigen en slachtoffers die het echte verhaal vertellen achter de wildste, meest emotionele momenten in de rechtbank. De serie wordt gepresenteerd door Dan Abrams.

'Last Night Out'
Vanaf 10 september elke woensdag om 22.00 uur

De grootste nachtmerrie voor een ouder: een leeg bed, telefoontjes die direct naar voicemail gaan en vrienden die niets gehoord hebben. 'Laat ons weten als je veilig thuis bent.' Maar dat bericht blijft onbeantwoord. Ze gaan uit en keren nooit meer terug.
Dit is het verhaal van hun 'Last Night Out'. Een true crime-serie die de ijzingwekkende verhalen onthult van jongeren onder de 35, voor wie een avond vol plezier tragisch eindigde. Wat begint als een normale stapavond, eindigt in een nachtmerrie.

Met exclusieve toegang tot interviews met familieleden, vrienden en sleutelfiguren uit het onderzoek, wordt hun laatste avond gereconstrueerd. Door stijlvolle beelden te combineren met aangrijpende foto's, CCTV-beelden, social media-posts en privé video’s, volgen we hun laatste avond. Een team van topcriminologen, psychologen en toprechercheurs analyseert elk verhaal. Ze ontrafelen de motieven achter de moorden en de mysteries rond degenen die nooit weer thuis kwamen.

'Killer Britain'
Vanaf 21 september elke zondag om 22.00 uur

'Killer Britain' wordt gepresenteerd en samengesteld door een van de bekendste journalisten uit het Verenigd Koninkrijk, Dermot Murnaghan. 

In deze serie duikt hij in schokkende Britse moordverhalen vol intriges, haat en tragedie. In elke aflevering vertelt Dermot een zaak waarover hij heeft bericht of die hij van dichtbij heeft gevolgd.

Met behulp van archiefmateriaal en indringende interviews met direct betrokkenen, waaronder familieleden van de slachtoffers en rechercheurs die als eerste ter plaatse waren, wordt elke moordzaak tot in detail gereconstrueerd.

Ook binnenkort te zien:

'Bodies in the Barrells'
Vanaf 10 augustus elke zondag om 22.00 uur 

'Interrogation Raw'
Vanaf 14 augustus elke donderdag om 22.00 uur

'A Perfect Scam'
Vanaf 18 augustus elke maandag om 22.00 uur


Kijktip van de dag

logo vtm logo

Wanneer vijfentwintig jaar na haar vermissing het lijk van de destijds 16-jarige Nathalie Deridder wordt opgegraven bij een landhuis, betekent dat het einde van een jarenlange onzekerheid voor haar nabestaanden. Haar beste vriendin Eva Ruttenberg probeert door middel van hypnotherapie in haar geheugen te graven om uit te zoeken wie schuldig is aan Nathalies dood. Familiegeheimen worden opgerakeld, het heden wordt overschaduwd door het verleden en niets zal nog hetzelfde zijn.

'Het Geheugenspel', film uit 2023 met oa. Anna Drijver en Louis Talpe, om 20.35 uur op VTM.

