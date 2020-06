Meer over doorbraak Simon & Garfunkel in 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound'

Foto: © AVROTROS 2020

Nick, Simon en Kees verlaten hun huis in Queens en verhuizen naar Manhattan, om meer te weten te komen over de doorbraak van Simon & Garfunkel, als zij elkaar halverwege de jaren '60, na hun studententijd weer ontmoeten en besluiten samen de muziek op te pakken.

Nick en Simon krijgen een tour en mogen optreden in Greenwich Village, de wijk waar Simon & Garfunkel ontdekt werden. En ze ontmoeten en interviewen Al Gorgoni, een bekende studio gitarist die in 1965 de nieuwe versie van het nummer ‘The Sound of Silence’ opnam. Deze versie werd wel een enorme hit, in tegenstelling tot de eerste akoestische versie. En Kees heeft een bijzondere verrassing voor Nick en Simon: via één van hun contacten heeft hij iets weten te regelen dat ze misschien in contact kan brengen met Art Garfunkel zelf…

'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound', donderdag 4 juni om 21.25 uur op NPO 1.