Maxime Meiland, Angela Groothuizen en anderen in nieuw seizoen 'Vier Handen op Eén Buik'

In 'Vier Handen Op En Buik' geven negen aanstaande tienermoeders een kijkje in de meest bijzondere en spannendste fase van hun leven: het krijgen van een kindje. Wat komt er allemaal op ze af? En hoe bereiden ze zich voor?

In deze spannende tijd is in ieder geval één ding zeker; ze staan er niet alleen voor. Bekende, ervaren ouders geven de meiden een steuntje in de rug tijdens de zwangerschap, de bevalling en daarna. In dit negende seizoen worden de aanstaande tienermoeders onder meer aangemoedigd door: Karin Bloemen, Leona Phillipo, Airen Mylène en Taeke Taekema, Victoria Koblenko, Maxime Meiland, Angela Groothuizen en Channah Koerten. Samen pakken ze persoonlijke hindernissen aan en stomen ze zich klaar voor het ouderschap.

Maxime: 'Ik doe mee aan 'Vier Handen Op Eén Buik' omdat ik zelf jong, ongepland moeder werd. Hierdoor denk ik dat ik de aanstaande moeder goed kan steunen en waardevol advies kan geven. Jong moeder worden is namelijk erg pittig, maar ook heel mooi!'

In de eerste aflevering volgen we Amy Marissa. Ze raakte op haar zestiende zwanger van haar 17-jarige vriend Björn. Een groot deel van de zwangerschap staat ze er echter alleen voor, omdat Björn zes maanden lang in een gesloten instelling zit. Hoe gaat ze ermee om dat haar vriend zo lang van huis is tijdens haar zwangerschap? Zeker gezien het voor Amy Marissa nog een raadsel is wat er allemaal op haar afkomt. Ervaren moeder Angela Groothuizen begeleidt haar niet alleen bij het aanstaande moederschap, maar steunt Amy Marissa ook in het leren om op eigen benen te staan.

'Vier Handen Op Eén Buik' is een coproductie van BNNVARA en SkyhighTV.

'Vier Handen Op Eén Buik', vanaf 14 september om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.