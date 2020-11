'MAX Masterclass' met Els van der Helm

Op woensdag 11 november om 21.25 uur op NPO 1 geeft neurowetenschapper en slaapexpert Els van der Helm een masterclass over het belangrijke fenomeen: slaap.

Ze legt onder meer uit wat slaap is, en waarom het zo belangrijk voor ons is.

Aflevering 2: Slaap (Els van der Helm) – woensdag 11 november, 21.25 uur, NPO 1

Het is een even fascinerend als belangrijk fenomeen: slaap. Het beslaat een enorm deel van ons leven. We weten allemaal uit eigen ervaring hoe belangrijk goed slapen is, en toch is het nog altijd omgeven met mysteries. Veel mensen – een derde van de Nederlandse bevolking – hebben bovendien in meer of mindere mate slaapproblemen. Wat is slaap eigenlijk, waarom slapen we, wat gebeurt er als we slapen, welke problemen kunnen zich voordoen, en wat zijn de gevolgen van niet goed slapen? We noemen slaap een wondermiddel dat je elke avond, in bed, gratis en pijnloos toegediend krijgt. We zijn ons vaak niet bewust van de kracht van slaap, maar topsporters passen slaap al toe in hun trainingsschema. Gastspreker en sportarts Kasper Jansen vertelt er ook over.

'MAX Masterclass', woensdag 11 november om 21.25 uur op NPO 1.