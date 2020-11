'MAX Maakt Mogelijk' trekt naar de Veluwe

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Voor de wens van Annemarie uit Aalsmeer krijgt Jan Slagter hulp van niemand minder dan Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Annemarie is veel alleen en door een moeilijke jeugd heeft ze weinig contact met familie. In haar leven moest ze 42 operaties ondergaan, om te revalideren ging ze graag de natuur in met een fotocamera.

Haar inspiratie haalt ze uit een bijzonder fotoboek van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Jan Slagter verrast Annemarie thuis en neemt haar mee naar de Veluwe. Daar staat de professor op haar te wachten, om samen prachtige dieren op de Veluwe te fotograferen.

In het Albanese dorp Barbullush staat sinds 2016 een verzorgingshuis voor ouderen. Dit huis konden de Nederlanders Helene en Dick, met 'MAX Maakt Mogelijk', dankzij donateurs bouwen. Het gaat daar goed met de ouderen en dankzij de inzet van de gemeente draait dit huis zelfstandig. Zelfs corona is het huis nog niet binnengedrongen. Buiten de muren van het huis zijn de problemen onder ouderen echter groot. Zoals bij Lula. Ze woont in een rotsachtig huisje, waar binnen niets is. Zij en vele anderen hebben dringend behoefte aan hout en voedsel, om de naderende winter te overleven.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 28 november om 18.50 uur op NPO 2.