'MAX Maakt Mogelijk' op het platteland van Moldavië

'MAX Maakt Mogelijk' op het platteland van MoldaviŽ

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Op het platteland van MoldaviŽ hebben ouderen overal tekort aan. Maar het meest essentiŽle, namelijk eten, ontbrak bij alle 40 ouderen in het rotsachtige dorpje Rogojeni.

Dankzij donateurs kon 'MAX Maakt Mogelijk' iedere maand voedselpakketten van 25 euro uitdelen. Maar deze hulp moet voortgezet worden, want de coronacrisis maakt deze pakketten nog noodzakelijker. En de huisjes, waar de ouderen door de crisis nog meer dan ooit op aangewezen zijn, moeten dringend gerenoveerd worden, om te voorkomen dat de kou binnendringt.

In Nederland wordt oma Tiny (80) uit Opijnen verrast. Kleindochter Renee roept de hulp in van Jan Slagter om de grootste wens van haar oma te vervullen; in een snelle auto racen. Tiny: 'Hard rijden vind ik geweldig, gewoon in een auto hard door de bocht, lijkt me fantastisch!'. Om deze wens te laten slagen, roept Jan de hulp in van autocoureur Gijs van Lennep, die in de Formule 1 meereed en in 1971 de 24 uur van Le Mans won. Samen met Gijs gaat oma Tiny eindelijk hard door de bochten!

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 21 november om 18.50 uur op NPO 2.