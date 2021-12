'MAX Kerstconcert': een sfeervolle, muzikale kerst bij MAX

Dit jaar kan iedereen genieten van het 'MAX Kerstconcert' vanuit Studio 21 in Hilversum. Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren een fantastisch muzikaal programma. Het thema van het concert is 'samen sterk'.

Op het podium staan onder anderen Suzan & Freek, Gerard Joling, Remy van Kesteren en Marcel Veenendaal. Het concert is zaterdag 25 december, eerste kerstdag, om 13.20 uur te zien op NPO 1, direct na de toespraak van koning Willem-Alexander. Voor een muzikale kerst zit de kijker ook dit jaar weer goed bij MAX!

Tijdens het 'MAX Kerstconcert' zingt Marlijn Weerdenburg het prachtige True Colors. Artiesten Remy van Kesteren en Marcel Veenendaal zijn ook aanwezig en brengen het nummer Tomorrow Eyes ten gehore. Dana Winner zingt Ik Hou Van Jou, Karsu Dönmez brengt Hijo De La Luna, Beppie Kraft treedt op met V'r Leve en Suzan & Freek spelen hun nummer Lichtje Branden. Natuurlijk mogen ook kerstnummers niet ontbreken. Gerard Joling komt langs en zingt Christmas On The Dance Floor en Jamai Loman treedt op met We Wish You A Timeless Christmas. Het feest is compleet met Milow en Yosina Roemajauw op het podium. Zij zingen respectievelijk DeLorean en Call My Name.

Er is ook plaats voor klassieke klanken, de winnaar van het populaire ARIA: Elenora Hu is namelijk aanwezig en zingt Time To Say Goodbye.

Het concert staat onder de muzikale begeleiding van The European Pop Orchestra met dirigent Guido Dieteren, ook wel bekend als 'The Maestro'. En ook het ZO! Gospel Choir is weer van de partij. Tevens is een traditionele samenzang onderdeel van het concert. Organist Sander van Marion begeleidt op het orgel vanuit de Laurenskerk in Rotterdam.

Het thema 'samen sterk' komt door de gehele uitzending op verschillende manieren naar voren. Gedurende het concert komen verschillende sprekers aan het woord, waaronder Erica Terpstra en prinses Laurentien. Zij delen hun inspirerende boodschap met betrekking tot het thema. Ook zijn er portretten van bijzondere personen. Zo zien we de 100-jarige Jan, hij staat al 72 jaar sterk dankzij zijn vrouw Elly. Moustafa laat zien dat iedereen kansen heeft. Hij zet mensen met een (visuele) beperking in hun kracht door samen te sporten. En Samantha werkt in de thuiszorg, maar heeft door de hoge werkdruk tijdens haar dienst geen tijd om even met haar cliënten een kopje koffie te drinken en bij te praten. Dit doet zij daarom in haar vrije tijd.

'MAX Kerstconcert', zaterdag 25 december om 13.20 uur op NPO 1.