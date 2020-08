'MAX 2Doc: Klanken van Oorsprong' op NPO 2

Maandag 10 augustus om 22.10 uur op NPO 2 zendt MAX de '2Doc: Klanken van Oorsprong' uit. In deze documentaire het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 1945 en 1962 samen met meer dan 300.000 andere Indo-Europeanen gedwongen terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland.

Eenmaal in Nederland kregen Nederlands-Indische band als The Tielman Brothers en The Crazy Rockers direct veel gehoor bij de dolenthousiaste Nederlandse jeugd die een grote honger had naar Rock-‘n-rollmuziek. Ook Nederlands-Indische zangers en zangeressen zoals Sandra Reemer, Liesbeth List en Boudewijn de Groot maakten veel furore. Anneke Grönloh en Ruud & Riem de Wolff (The Blue Diamonds) verwierven zelfs enorme internationale roem, net als de naar de Verenigde Staten geëmigreerde broers Eddie en Alex van Halen. Hoewel al deze muzikanten erg van elkaar verschillen hebben ze veel dingen gemeen: allereerst hun geschiedenis van oorlog, vluchten, opnieuw beginnen in een vreemd land en aanpassen. Daarnaast is hun grote gemeenschappelijke deler: de muziek als uitlaatklep.

De muzikale documentaire Klanken van oorsprong, is een mozaïek van verhalen over de kracht van overleven in moeilijke omstandigheden, de herkomst van de geportretteerden en het zoeken naar hun identiteit, afgewisseld met (swingende) muziek en nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal van zowel muziekoptredens uit het koloniale tijdperk. Regisseur Naaijkens - Retel Helmrich geeft op indringende wijze weer hoe Nederlands - Indische muzikanten met een vleugje heimwee wisten te assimileren en hoe ze, zonder dat ze het wisten, een verandering teweegbrachten in het Nederlandse muzieklandschap en ver daarbuiten.

