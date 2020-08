Matthijs van Nieuwkerk, Catherine Keyl, Sinan Can e.a. in tweede seizoen 'De Geknipte Gast'

Foto: © BNNVARA 2020

Na een zeer goed ontvangen eerste seizoen keert het interviewprogramma 'De Geknipte Gast' terug op televisie. In het programma nodigt Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, elke week een prominente Nederlander uit in zijn kapperszaak.

Terwijl Eus aan de slag gaat met het haar van zijn gast, ontvouwt zich via de spiegel een verrassend openhartig gesprek. Onder anderen Catherine Keyl, Sinan Can, Matthijs van Nieuwkerk, Midas Dekkers en Dilan Yurdakul nemen plaats in de kappersstoel. Vanwege het coronavirus en het toegenomen aantal besmettingen zal Eus voorlopig zijn schaar laten liggen, net als in de laatste zes afleveringen van het vorige seizoen.

Eus is blij dat hij weer gasten mag ontvangen: 'Na al die mooie reacties op de eerste reeks kijk ik echt uit naar dit vervolg. We hebben een aantal zeer memorabele gesprekken in de kapperszaak gevoerd. Ik hoop dat het dit jaar weer zo goed uitpakt.'

Eus' eerste klant is Catherine Keyl, die zich door een comeback op televisie gelukkiger voelt dan ooit

'De Geknipte Gast' is vanaf dinsdag 1 september twaalf weken lang te zien bij BNNVARA om 21.05 uur op NPO 2.