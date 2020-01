Marloes Coenen neemt je mee achter de schermen van 'Bellator 238'

Afgelopen zaterdag, 25 januari trapte 'Bellator' 2020 af met Bellator 238 in 'The Forum' te Los Angeles. Tijdens het main event zette de al bijna 8 jaar ongeslagen kampioene Julia Budd, haar titel op het spel tegen de Braziliaanse MMA legende en Bellator debutante Cris Cyborg.

Spike host en MMA-pionier Marloes Coenen, reisde af naar Los Angeles om voor ViacomCBS zender Spike verslag te doen van dit sportevenement in Spike Report: Budd vs. Cyborg.Cyborg en Budd zijn beide fantastische MMA vechtsters en mogen absoluut legendes genoemd worden in het MMA voor vrouwen.

Als voormalig MMA-vechtster en tegenstander van zowel Julia Budd als Cris Cyborg is Coenen als geen ander instaat om de fans mee te nemen in de totaalbeleving van dit spectaculaire MMA-evenement.

Wil jij samen met Marloes Coenen een kijkje achter de schermen nemen bij 'Bellator 238'. Kijk dan vrijdag 31 januari om 22.30 uur 'Spike Report: Budd vs. Cyborg' op Spike.