Marco Bakker brengt muzikale ode aan Sinatra in 'Max Muziekspecial'

Marco Bakker kent als bariton een lange en rijke carrière van zo'n zestig jaar, met zowel nationaal als internationaal succes. Hij bouwde in al deze jaren een breed opera-, operette- en concertrepertoire op waarmee hij in diverse concertzalen in binnen- en buitenland optrad.

In de 'MAX Muziekspecial' wordt Marco begeleid door het dertigkoppige orkest The New Symphonics onder leiding van Maurice Luttikhuis. Ze voeren diverse nummers uit, zoals The September Of My Years, How Old Am I en Hello, Young Lovers.

Operazanger Marco Bakker, 87 jaar oud, geniet nog volop van het leven en alles wat het hem te bieden heeft. Maar ook kijkt hij met liefde en nostalgie terug naar de voorbije jaren en beseft hij zich dat de winter in aantocht is. Met deze gedachte en geïnspireerd door de grote Amerikaanse zanger Frank Sinatra was het Marco's grote wens om nog eens een album op te nemen met liedjes uit het 'Great American Songbook', een collectie van Amerikaanse jazz en lichte muziek uit de twintigste eeuw. Met liedjes voornamelijk uit Hollywoodfilms, Broadway musicals en muziektheater.

Marco Bakker: 'Als fan van de grote Amerikaanse crooners en in het bijzonder Frank Sinatra, wachtte ik jaren, om een album te wijden aan dit genre. Begonnen als vocalist bij het Metropole Orkest, richtte ik mij later op het opera-en klassieke materiaal, waarin ik een succesvolle internationale carrière mocht maken. Terugkerend naar mijn begintijd als vocalist, ontstond dit album, mede door de bijzondere inspiratie van vriend, dirigent, arrangeur en componist Maurice Luttikhuis.'

In samenwerking met topdirigent Maurice Luttikhuis (bekend van het Metropole Orkest) en een groot aantal musici werkte Marco een jaar lang hard om zijn droom te verwezenlijken. Tijdens de 'MAX Muziekspecial' brengt Marco Bakker samen met het orkest The New Symphonics onder leiding van dirigent Maurice een aantal nummers ten gehore. Denk hierbij aan bekende nummers als; The September Of My Years, How Old Am I, It Was A Very Good Year, Hello, Young Lovers en I Believe I’m Gonna Love You.

'MAX Muziekspecial: Marco Bakker', zondag 20 april om 18.10 uur bij MAX op NPO 1.